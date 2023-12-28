Kastamonu'da fırtına ve dev dalgalardan zarar gören esnafa destek Kastamonu'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi.

Kastamonu'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25-27 Kasım tarihleri arasında Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde etkili olan fırtına ve deniz kabarması sonucu sahilde bulunan iş yerlerinde meydana gelen zararlara karşı Kastamonu Valiliği Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 3 milyon 134 bin 400 lira ödeme yapıldı.

İş yeri sahipleri ödemelerini bugünden itibaren T.C numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden çekebilecek.