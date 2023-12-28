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        Kastamonu'da fırtına ve dev dalgalardan zarar gören esnafa destek

        Kastamonu'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:00
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        Kastamonu'da fırtına ve dev dalgalardan zarar gören esnafa destek
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        Kastamonu'da fırtına ve dev dalgaların yol açtığı zarar nedeniyle esnafa 3 milyon 134 bin liralık destek verildi.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25-27 Kasım tarihleri arasında Abana, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde etkili olan fırtına ve deniz kabarması sonucu sahilde bulunan iş yerlerinde meydana gelen zararlara karşı Kastamonu Valiliği Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 3 milyon 134 bin 400 lira ödeme yapıldı.

        İş yeri sahipleri ödemelerini bugünden itibaren T.C numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden çekebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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