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        Selin vurduğu Bozkurt yaklaşık 2,5 yılda adeta yeniden inşa edildi

        ÖZGÜR ALANTOR - Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları ve büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izleri yaklaşık 2,5 yılda büyük oranda silindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:04
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        Selin vurduğu Bozkurt yaklaşık 2,5 yılda adeta yeniden inşa edildi
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        ÖZGÜR ALANTOR - Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları ve büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izleri yaklaşık 2,5 yılda büyük oranda silindi.

        Şiddetli yağışlar sonucu 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı taştı. 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu selde, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, ilçenin altyapısı ve üstyapısı büyük oranda hasar gördü.

        Hummalı çalışmaların yürütüldüğü ilçe, yeni meydanı, hükümet konağı, spor kompleksi, okulları, sokakları, konutları, dükkanları, altyapısı ve üstyapısıyla adeta yeniden inşa edildi.

        Yaklaşık 2 yıl önce havadan çekilen görüntülerde ilçenin şantiyeye döndüğü görülürken, yapılan çalışmalarla Bozkurt modern bir kent görüntüsüne sahip oldu. Dron görüntüleri, ilçedeki değişimi gözler önüne serdi .

        Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, ilçenin adeta yeniden inşa edildiğini söyledi.

        Yanık, "Sel felaketinin üzerinden 2 yıl 5 ay geçti. Baktığımız zaman çok farklı bir noktadaydı, şimdi çok daha farklı bir noktaya geldi. Öncesini görenler, sel sonrası yeni meydanımızı gördüğü zaman gerçekten çok şaşırıyor." dedi.

        Yeni bir meydana kavuştuklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:

        "İlçe meydanımız felakette seli en fazla, en şiddetli yaşayan bölgelerimizden birisiydi. Sel sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız burayı tekrar projelendirerek eski meydanımızı tekrar çok daha modern bir hale getirmiş oldu. Bu meydanda daha önce sosyal alanlar, dükkanlar, kafeler, pazar yeri vardı. İlçemizin eski adının Pazaryeri olmasından dolayı pazar bizim için çok önemliydi. Çok kalabalık pazarımız olurdu. Burası, kotu yükseltilip tekrar projelendirilerek 13 dükkan yapıldı, biri millet kıraathanesi oldu. Yeni pazar yeri, yeni yüzüyle çok daha modern bir şekilde insanlarımızın istifade edeceği bir noktaya getirildi. Dükkanların 10'u aktif şekilde faaliyete geçti, diğerleri de inşallah yeni kiracılarıyla birlikte aktif hale gelecek. İnsanlarımız da burayı tekrar eski günlerdeki gibi aktif bir şekilde kullanmaya başladı. İnsanların sosyal olarak vakit geçirdiği bir meydanı tekrar ilçemize kavuşturmuş olduk."

        - "Sel felaketinde ilçemizin dörtte üçü tahribata uğramıştı"

        Yanık, devletin tüm imkanlarıyla Bozkurt'un yanında olduğunu vurgulayarak, "Sel felaketinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız üçüncü gün buradaydı. Verdiği talimatlarla birlikte hızlı şekilde bakanlıklarımız burada üzerine düşen noktada ihalelerini gerçekleştirerek şu anki noktaya geldik. Sel felaketinde ilçemizin dörtte üçü tahribata uğramıştı. Ne kadar güçlü bir devlet olduğumuzun Bozkurt bir örneğidir. Devletimiz hızlı reaksiyon göstererek altyapısından üstyapısına kadar burayı yeniden eski günlerine döndürdü." diye konuştu.

        - "5 bölgede TOKİ tarafından 651 modern konut yapıldı"

        Yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Yanık, şunları kaydetti:

        "Ezine Çayı'nın yatağı DSİ tarafından 72 metreye genişletildi, duvarları ise 3,5 metre yükseltildi. 38 kilometre içme suyu, 10 kilometre kanalizasyon, 7,5 kilometre yağmurlama hattı tamamen yenilendi. Aynı zamanda elektrik ve telefon altyapıları yenilendi. Cumhurbaşkanımız doğal gaz sözü verdi ve ilçemiz doğal gaza kavuştu. Şu an yaklaşık 4 bin doğal gaz abonesi bulunuyor. Sağlıklı bir enerji ilçemizde mevcut. Tahrip olan, yıkılan evlerin yerine ilçemizde 5 bölgede TOKİ tarafından 651 modern konut yapıldı. Büyük bölümü vatandaşlarımıza teslim edildi, oturmaya başladılar. Zarar gören iş yerlerimizin yerine 125 iş yeri yapıldı. Kuraları çekildi, vatandaşlarımıza teslim edildi, faaliyetlerine başladılar. Eğitim kurumları yapıldı. Bir ortaokulumuz, bir anaokulumuz ve bir pansiyonumuz tamamen yeniden yapıldı. 500 kişilik kapalı spor salonu, halı saha, futbol sahası tamamen yenilendi."

        DSİ tarafından ıslah çalışmaları yapıldığını belirten Yanık, "Islah ve yatırımlarla ilçemizde yine böyle büyük felaketin yaşanmaması için devletimiz her türlü tedbir aldı. Üstyapı noktasında da ilçemizin yüzde 95'i tamamlandı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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