Coğrafi işaretli siyez ürünleri Gaziantep'te tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda siyez ürünleri tanıtıldı.

Türkiye ve yurt dışından 180 kooperatif Gaziantep Fuar Merkezi'nde ürünlerini tanıttı. Fuara katılan İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi ürünlerini Gaziantep'te tanıtma fırsatı buldu.

Kooperatif Başkanı Semra Özcan, yaptığı açıklamada, Kastamonu adını fuarda duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilginin yoğunluğundan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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