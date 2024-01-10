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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:47
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

        Şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindekilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik ecza hapı ile esrar ele geçirildi.

        Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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