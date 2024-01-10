Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindekilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik ecza hapı ile esrar ele geçirildi.

Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.