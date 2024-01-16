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        Öğrenciler köy okulundaki "Aşure" adlı kedinin yanından ayrılmıyor

        SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki Mehmet İnce İlkokulu'nda, öğrencilerin yavruyken sahiplendiği ve "Aşure" ismini verdiği kedi, okulun maskotu haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:29
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        Öğrenciler köy okulundaki "Aşure" adlı kedinin yanından ayrılmıyor
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        SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki Mehmet İnce İlkokulu'nda, öğrencilerin yavruyken sahiplendiği ve "Aşure" ismini verdiği kedi, okulun maskotu haline geldi.

        Öğrenciler, yağmurlu bir günde okullarının bodrumuna sığınan kedi yavrusunu sahiplendi.

        Okul yönetimince sağlık kontrolleri yaptırılan kedi için okulda köşe oluşturuldu. Kedi için yuva yapan ve mamayla besleyen öğrenciler, kediye "Aşure" ismini verdi.

        Çocuklar, zamanla yeni yuvasına ve öğrencilerin ilgisine alışan Aşure'nin yanından ayrılmıyor.

        - Derslere de giriyor

        Okul Müdürü Zuhal Üstün, AA muhabirine, Aşure'nin okulda çok sevildiğini söyledi.

        Kediyle öğrencilerin ilk andan beri yakından ilgilendiğini anlatan Üstün, "Yağmurlu bir günde okulumuza sığınan kediyi sahiplendik. Genel bakımlarını ve sağlık hizmetlerini yaptırdıktan sonra da okulumuzun maskotu oldu. İlk başlarda ders aralarında ilgilenilen Aşure, daha sonra derslere de girmeye başladı ve dersleri en az öğrencilerimiz kadar sevdi." dedi.

        Üstün, öğrencilerin şefkat ve merhamet duygularının artması açısından hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, "Öğrencilerimizin erken yaşlardan itibaren hayvan sevgisi ile büyümelerini çok önemsiyoruz. Hayvan sevgisini okullarda büyütmek istiyoruz." diye konuştu.

        Ortaokul öğrencisi Sara Yıldızoğlu da Aşure'nin çok uysal ve tatlı bir kedi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Derslerde bazen yanımıza geliyor, bizimle dersi dinliyor. Yanımızda oturuyor, çok sevecen bir kedi. Bazen kucağımıza atlıyor, kendisini sevdiriyor. Şu ana kadar büyük bir hırçınlık yaptığını görmedim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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