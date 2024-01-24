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        Masa tenisinde Avusturya'da üçüncü olan Kuzey Gündoğdu'nun başarısı Kastamonu'da kutlandı

        Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda (WTT Youth Contender) 3'üncü olan 12 yaşındaki Kuzey Gündoğdu için memleketi Kastamonu'da kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:35
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        Masa tenisinde Avusturya'da üçüncü olan Kuzey Gündoğdu'nun başarısı Kastamonu'da kutlandı
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        Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda (WTT Youth Contender) 3'üncü olan 12 yaşındaki Kuzey Gündoğdu için memleketi Kastamonu'da kutlama programı düzenlendi.

        Avusturya'nın Linz kentinde 11-14 Ocak'ta düzenlenen şampiyonada 13 yaş altı tek erkekler kategorisinde 3'üncü olan Kuzey için Kastamonu Hasan Doğan Spor Kompleksi'ndeki kutlama programında pasta kesildi.

        Kuzey Gündoğdu, AA muhabirine, spor yapmak için masa tenisine 7 yaşında başladığını belirterek, "Her yıl ilk dörde girmeye başladım. 2021 yılında miniklerde namağlup Türkiye şampiyonu oldum." dedi.

        Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda zorlu müsabakalar yaptığını anlatan Kuzey, "İyi rakiplerim vardı. Onları mağlup ederek 3. oldum. Masa tenisi sayesinde 13-14 ülkeye gittim. Benim yaşım küçük ama gittiğim ülkeler yaşımdan daha fazla. Bu imkanları sağlayan Eti Bakır'a, hocalarıma, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefim 2032 Olimpiyatları." diye konuştu.

        Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Nermin Şenol ise Kuzey'in çok küçük yaşta masa tenisine başladığını söyledi.

        Kuzey'i ödüllendirmek için programın düzenlendiğini anlatan Şenol, "Kuzey yarından itibaren milli takım kampına gidiyor. Önünde 2,5 ay var. Bu süre boyunca Kastamonu'da olmayacak. Onun öncesinde böyle bir kutlama yapmak istedik. 15 yaş altı kategorisinde milli takım kampına katılıyor. Sponsorumuz Eti Bakır'a teşekkür etmek istiyoruz. Bu sponsorluk sayesinde malzeme sıkıntımız olmadı. Yarışmalara daha kolay katılabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü olarak Türkiye'de söz sahibi olduklarını kaydeden Şenol, "Gittiğimiz yarışmalardan elimiz boş dönmüyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Hedefimiz madalya almak. Buna en yakın sporcumuz Kuzey. İnşallah bu başarı için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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