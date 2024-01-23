Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tosya'da, iş yeri ve ikamette arama yapıldı.

Aramalarda, 1,4 gram esrar, 8,2 gram bonzai, 16 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.