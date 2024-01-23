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        Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:34
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        Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışma sonucunda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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