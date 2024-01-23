Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu kullanma suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.