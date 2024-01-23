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        Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:11
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        Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
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        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

        Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

        Kastamonu ve Bartın arasında bulunan Küre Dağlarının Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oldu.

        Yaralıgöz Geçidi'nde karla kaplanan orman, güzel manzara oluşturdu.

        Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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