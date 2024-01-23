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        Kastamonu'da çıkan yangında otomobil ile samanlık kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında, otomobil ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:08
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        Kastamonu'da çıkan yangında otomobil ile samanlık kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında, otomobil ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Ahmet Civriz'e ait Kaleyakası mevkisinde bulunan samanlıkta henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki otomobile de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında, içinde yaklaşık 70 balya samanın bulunduğu samanlık ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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