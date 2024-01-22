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        Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da 4 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:23 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:30
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        Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da 4 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir kişinin aracında ve üstünde arama yapıldı.

        Yapılan aramada 4 bin 514 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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