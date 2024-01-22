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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:41
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D100 kara yolunun Tosya ilçesinden geçen kısmında bir aracı durdurdu.

        Araçta ve araç içinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 499,59 gram sentetik uyuşturucu ile 2,85 gram esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlıkça tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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