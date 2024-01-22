Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Romanya açıklarında yan yatarak Kastamonu'ya kadar sürüklenen gemi limana yaklaştırıldı

        Romanya açıklarında yan yatarak Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar sürüklenen gemi çekilerek, İlyasbey Limanı'na yaklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romanya açıklarında yan yatarak Kastamonu'ya kadar sürüklenen gemi limana yaklaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Romanya açıklarında yan yatarak Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar sürüklenen gemi çekilerek, İlyasbey Limanı'na yaklaştırıldı.

        İlyasbey köyü açıklarına kadar gelen gemiyle ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde gemi İlyasbey Limanı'nın yakınına kadar çekildi.

        Geminin yükünün düzeltilerek ilerleyen günlerde armatöre teslim edileceği öğrenildi.

        Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre yükü ile hareket eden Palau bayraklı Nordea Star isimli kargo gemisi, Romanya açıklarında yük kayması sonucu yan yatmış, daha sonra sürüklenmeye başlayan gemideki 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebatın Romanya makamları tarafından tahliye edildiği öğrenilmişti. Romanya açıklarından sürüklenen gemi 15 Ocak'ta Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        AB'den İsrail tepkisi
        AB'den İsrail tepkisi
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da 11 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 11 firari hükümlü yakalandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma yürütülüyor
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma yürütülüyor
        Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı
        Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı
        Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
        Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu