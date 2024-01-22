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        Kastamonu'da aracında kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da aracında kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:47
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        Kastamonu'da aracında kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da aracında kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.

        Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

        Araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 10 parça kağıt mendil ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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