Kastamonu'da aracında kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da aracında kağıt mendile emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 10 parça kağıt mendil ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.