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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:31
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 158, Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 138, Ergan'da 117, Erciyes'te 80, Kartepe'de 63, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam ve Hesarek'te 31, Mersivan'da 29, Ilgaz'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana ve Gevaş'ta 15, Kop'ta 13, Denizli'de 10, Murat Dağı'nda 8, ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 12.01.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -4 -3
        Palandöken ÇB -3 -1
        Kartalkaya ÇB -14 -7
        Palandöken-2 KY -3 -2
        Sarıkamış KY -6 -1
        Ergan KY -5 -3
        Erciyes HKY -9 -5
        Uludağ ÇB -8 -5
        Kartepe HKY -5 -3
        Haserek KY -3 -1
        Mersivan KY -5 -3
        Ilgaz ÇB -15 -6
        Murat Dağı P -10 -5
        Çambaşı ÇB -9 -7
        Yıldız Dağı KY -8 -4
        Gevaş KY -3 4
        Yalnızçam KY -6 -4

        (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafir kar yağışlı, P: Puslu, )

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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