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        Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için düzenlenen Avrupa elemeleri organizasyonuna Kastamonu'da hazırlanan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:03
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        Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için düzenlenen Avrupa elemeleri organizasyonuna Kastamonu'da hazırlanan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın kampı sona erdi.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 3 Ocak'tan itibaren hazırlıklarını sürdüren milli takım, çalışmalarını tamamlayarak kamp merkezinden ayrıldı.

        Olimpik Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Tuncay Tavukçu, AA muhabirine, 2024 yılının ilk kampını tamamladıklarını belirtti.

        Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Tavukçu, şunları söyledi:

        "Kastamonu'daki kampımızın sonuna geldik. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Avrupa elemeleri 29 Şubat-12 Mart tarihlerinde İtalya'da yapılacak. Organizasyon öncesi Ankara'da 3 Şubat'a kadar kampımız sürecek. Daha sonra İspanya'ya gideceğiz. 26 Şubat'a kadar da İspanya'da kamp yapacağız. Daha sonra elemelere katılmak için İtalya'ya gideceğiz."

        Kastamonu'daki kampta güç depoladıklarını ifade eden Tavukçu, elemelerden başarı ile dönmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

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