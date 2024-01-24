Kastamonu'da direksiyonunda uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da direksiyonunda uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, direksiyona gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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