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        Kastamonu'da direksiyonunda uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da direksiyonunda uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:37
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        Kastamonu'da direksiyonunda uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da direksiyonunda uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Ekiplerce araçta yapılan aramada, direksiyona gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 reçeteye tabi hap ele geçirildi.

        Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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