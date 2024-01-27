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        İşitme engelli milli judocular, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek istiyor

        ÖZGÜR ALANTOR - İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı, dünya şampiyonasından zirveyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:25
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        İşitme engelli milli judocular, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek istiyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı, dünya şampiyonasından zirveyi hedefliyor.

        Judo Milli Takımı'nın Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki hazırlık kampı tamamlandı.

        Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Atilla Öztürk, AA muhabirine, nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıkları kapsamında kamp yaptıkları ifade etti.

        Kamp merkezinin oldukça güzel olduğunu dile getiren Öztürk, "Biz ilk kez Kastamonu'daki kamp merkezine geliyoruz. Burası gerekten çok donanımlı. Tüm sporcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapıda." dedi.

        Şampiyona hazırlığı için düzenlenen ilk kampın sona erdiğini ifade eden Öztürk, "İlk kampımız kuvvet ve kondisyona yönelikti. Toplamda 5 kamp yapacağız. Bundan sonrada ikişer haftalık kamplarımız olacak. Nisanda Kazakistan'daki şampiyonasına gideceğiz." dedi.

        Kamp hakkında bilgi veren Öztürk, şunları kaydetti:

        "15 sporcumuzun katıldığı kampın ilk günleri daha zordu. Bazı sporcularımız antrenmansız geldikleri için zorlandılar ama son günlere doğru form grafiğimiz yukarı gitmeye başladı. Yeni gelen sporcular daha da kaynaştı. Takım olarak oldukça iyi bir durumdayız. Çok iyi seviyeye geliyoruz. Şampiyona öncesinde iyi bir başlangıç yaptık. Her geçen gün biraz daha ivme kazanıyoruz. Dünya şampiyonasında çok sayıda madalya almayı, zirveyi hedefliyoruz."

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