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        Kastamonu'daki otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi

        Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:39
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        Kastamonu'daki otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi
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        Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi.

        Kazada yaralanarak hastanelere kaldırılan 33 kişiden 27'sinin tedavisi tamamlandı. Biri ağır yaralı olmak üzere 6 kişinin ise tedavileri sürüyor.

        Orhan Ç. (51) idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü dün Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü Orhan Ç. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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