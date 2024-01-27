Kastamonu'daki otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi
Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi.
Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi.
Kazada yaralanarak hastanelere kaldırılan 33 kişiden 27'sinin tedavisi tamamlandı. Biri ağır yaralı olmak üzere 6 kişinin ise tedavileri sürüyor.
Orhan Ç. (51) idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü dün Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü Orhan Ç. tutuklanmıştı.
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