Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve traktör zarar gördü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör, yandı.
Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör, yandı.
Merkeze bağlı Molla köyünde İsmail Başoğlu ve Sedat Başoğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve Özel İdare ekipleri yangına müdahale etti.
Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör zarar gördü.
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