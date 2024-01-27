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        Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve traktör zarar gördü

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör, yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 00:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:07
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        Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve traktör zarar gördü
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör, yandı.

        Merkeze bağlı Molla köyünde İsmail Başoğlu ve Sedat Başoğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve Özel İdare ekipleri yangına müdahale etti.

        Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap ev, ambar, kümes, ahır ve traktör zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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