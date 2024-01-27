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        Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 01:16 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:16
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        Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

        Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü Orhan Ç. (51) Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ç. tutuklandı.

        Orhan Ç. idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, dün Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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