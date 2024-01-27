Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü Orhan Ç. (51) Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ç. tutuklandı.

Orhan Ç. idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, dün Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

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