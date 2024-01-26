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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun öldürülmesine ilişkin kayınpederi ve kayınbiraderi tutuklandı

        Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun (32) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 yakınından 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:21 Güncelleme: 26.01.2024 - 21:21
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun öldürülmesine ilişkin kayınpederi ve kayınbiraderi tutuklandı
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        Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun (32) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 yakınından 2'si tutuklandı.

        Benderlioğlu'nun mezarlık yakınında ölü bulunmasının ardından Karabük'te gözaltına alınan karısı N. Benderlioğlu, kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D, kayınvalidesi H.D. ile ailenin yakını C.Ç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Bir gazetecinin adliye girişinde "Neden yaptınız?" sorusuna kayınpeder O.D, "İyi yaptım, aynen." diye cevap verdi.

        Şüpheliler Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D. ve kayınbiraderi İ.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

        Şüpheliler arasında bulunan N. Benderlioğlu'nun eşi Tolga Benderlioğlu ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

        Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda 25 Ocak'ta gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine gelen ekipler Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürüldüğünü belirlemişti.

        Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük girişinde 2 aracı durdurarak zanlıları gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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