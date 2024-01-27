Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 3. Araç Yayla Kış Festivali başladı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde 3. Yayla Kış Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:14 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 3. Araç Yayla Kış Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde 3. Yayla Kış Festivali başladı.

        Gölcük ve Fındıklı yaylalarının bulunduğu alanda festival ateşinin yakılmasıyla başlayan programda kampçılar, karavancılar, off-road ekipleri ve vatandaşların katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Off-road ve halk oyunları gösterilerinin düzenlendiği festivalde, yarışmalara katılanlar keyifli vakit geçirdi.

        Programda Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yapılan iglolar da vatandaşlardan ilgi gördü.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, yaptığı konuşmada, festivale katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        Kastamonu'nun turizm potansiyelinin oldukça zengin olduğunu ifade eden Kılınç, "Baktığımız zaman Kastamonu'nun kış, deniz, tabiat ve tarih turizmi açısından büyük potansiyeli var. Henüz bu potansiyeli değerlendirebilmiş değil. Bu tür çabalar bu açıdan önemli. Çok kıymetli gördüğüm kış turizmi faaliyetini gerçekleştiren başta belediyemiz olmak üzere emeği geçen kuruluşları ve kişileri kutluyorum." dedi.

        Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar ise festivalin her geçen yıl daha da geliştiğini söyleyerek "Belki ulusal, uluslararası çapta takip edilen güzel bir festival olacak. İlçemizi geliştirmek için bu gibi organizasyonları ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen ise üniversitelerinin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

        Bu tür etkinliklere çok önem verdiklerini anlatan Sökmen, "Bu etkinliğin ana paydaşlarından birisi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu artık geleneksel hale geldi." ifadelerini kullandı.

        Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ise festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Festivalin geleneksel hale geldiğini anlatan Sarıkaya, "Bu etkinliği başarı ile sonuçlandırdıktan sonra önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde kutlayacağız." dedi.

        Festival çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'daki otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi
        Kastamonu'daki otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi
        Kastamonu'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Kastamonu'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
        İşitme engelli milli judocular, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek i...
        İşitme engelli milli judocular, dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek i...
        Milli boksör Mizan Aykol, olimpiyat kotası peşinde:
        Milli boksör Mizan Aykol, olimpiyat kotası peşinde:
        Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı
        Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı