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        Kastamonu'da 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da, kar nedeniyle kapanan 177 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:13
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        Kastamonu'da 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da, kar nedeniyle kapanan 177 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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