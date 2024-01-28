Kastamonu'da 177 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da, kar nedeniyle kapanan 177 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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