Kastamonu'daki 3. Yayla Kış Festivali'nde Filistinli çocuklar anıldı Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden akademisyen ve öğrenciler, 3. Yayla Kış Festivali'nde Filistinli çocukları anmak için etkinlik düzenledi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden akademisyen ve öğrenciler, 3. Yayla Kış Festivali'nde Filistinli çocukları anmak için etkinlik düzenledi.

Araç ilçesinin Gölcük ve Fındıklı yaylalarının bulunduğu alanda dün başlayan festivale katılan akademisyen ve öğrenciler, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar anısına kardan çocuk heykeli yaptı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serap Yıldız İlden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın, festival kapsamında kendilerinden heykel yapmalarını istediğini söyledi.

Bu kapsamda öğrencilerle bir araya geldiklerini aktaran İlden, "Her ne kadar her şey güzel ve keyifli olsa da yanı başımızda kan içerisinde kalmış çocukların olduğu, büyük bir acının yaşandığı bir savaş var. Biz de buna duyarsız kalmak istemedik. Burada yaptığımız çalışmalardan birini de Filistin'de hayatını kaybeden savaşın çocuklarına ithaf etmek istedik. Küçük bir çocuk heykeli yaptık. Çocuklara olan duyarlılığımız ve savaşa olan tepkimizi yaptığımız çocuk heykeliyle göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Kardan çocuk heykelinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında anıtsal çalışma da yaptıklarını anlatan İlden, "Atatürk rölyesi, Türk bayrağı ve 100. yıl yazan anıtsal bir çalışma yaptık. Yine eğitimin önemine vurgu yapmak istedik. Çünkü eğitim gerçekten her zaman çok önemli, onun için de bir kitap heykeli yaptık." dedi.