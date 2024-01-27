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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 27.01.2024 - 18:08
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte kar yağışı, özellikle Araç ilçesinin yüksek kesimleri ile Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaştı.

        Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçenin yüksek kesimlerinde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler kapalı yolların açılması için de yoğun çaba sarf ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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