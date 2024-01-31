Kastamonu'da 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 19 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan karın, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "30 Ocak itibarıyla kapalı köy yolu sayımız 79 olmuştu. Ekiplerimizin çalışmalarıyla sabah itibarıyla 78 köy yolumuz trafiğe açılmıştır. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle şu an 19 köy yolumuz kapalı olup Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." bilgisi verildi.