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        Kastamonu'da aracın çarptığı karaca öldü

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde aracın çarptığı karaca öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:28
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        Kastamonu'da aracın çarptığı karaca öldü
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde aracın çarptığı karaca öldü.

        Alınan bilgiye göre, V.A. idaresindeki 34 BOG 641 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında aniden yola çıkan karacaya çarptı.

        Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Faruk Doğan, karacayı müdahale etmesine rağmen kurtaramadı.

        V.A. seyir halindeyken karacanın bir anda karşısına çıktığını belirterek, "Çarpmamak için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Aracımda hasar oluşması umurumda değil, keşke karacaya çarpmasaydım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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