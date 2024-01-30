Kastamonu'da aracın çarptığı karaca öldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde aracın çarptığı karaca öldü.

Alınan bilgiye göre, V.A. idaresindeki 34 BOG 641 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında aniden yola çıkan karacaya çarptı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Faruk Doğan, karacayı müdahale etmesine rağmen kurtaramadı.

V.A. seyir halindeyken karacanın bir anda karşısına çıktığını belirterek, "Çarpmamak için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Aracımda hasar oluşması umurumda değil, keşke karacaya çarpmasaydım." dedi.