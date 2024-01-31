Kastamonu'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı.

Pınarbaşı Emniyet Amirliği tarafından tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, tütün sarma makinesi, 600 gram kıyılmış tütün, 18 bin 740 doldurulmuş makaron, 650 boş makaron, 2 bin boş kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.