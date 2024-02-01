Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 192, Palandöken'de 181, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 160, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 123, Kartepe'de 86, Erciyes'te 75, Uludağ'da 70, Keltepe'de 62, Çambaşı'nda 46, Haserek'te 45, Ilgaz ve Yalnızçam'da 38, Mersivan'da 36, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 29, Zigana ve Kop'ta 27, Abalı'da 24, Denizli ve Ladik'te 16, Saklıkent'te 14, Yedi Kuyular'da 11, Elmadağ'da 8, Murat Dağı'nda 7, Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 01.02.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari S -20 -6
        Kartalkaya P -10
        Sarıkamış S -17 -5
        Palandöken P -21 -8
        Ergan PB -18 -10
        Erciyes P -6 -2
        Kartepe P -4 1
        Uludağ P -8 -1
        Çambaşı P -11 -3
        Yıldıztepe P -12 -1
        Mersivan PB -9 -1
        Yalnızçam PB -25 -9
        Ilgaz P -12
        Yıldız Dağı P -10
        Zigana S -13 -4
        Kop PB -20 -7
        Denizli P -8 2

        (P: Puslu, S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Göçmen krizi sürüyor!
        Göçmen krizi sürüyor!
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da toprak kayması nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Kastamonu'da toprak kayması nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları
        Kastamonu'da DEAŞ üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da DEAŞ üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Uzmanından "tabletten çocuk bakıcısı olmaz" uyarısı
        Uzmanından "tabletten çocuk bakıcısı olmaz" uyarısı
        Kastamonu'da 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verild...
        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verild...