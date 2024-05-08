Kastamonu'da bir yıl önce karaya oturan gemiyi parçalama işlemi sürüyor

Gemi, 2 Nisan 2023'te Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giderken dümeni kilitlendiği için sürüklenerek Alayazı köyü mevkisinde karaya oturmuş, mürettebat ve konteynerler ise tahliye edilmişti.

Gemide taşıma işlemi sürerken geminin gövde kısmı ise denizi üzerinde durmaya devam ediyor.

Alayazı köyü mevkisinde bir yıl önce karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı "Maren" adlı konteyner gemisi için başlatılan söküm çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir yıl önce karaya oturan yük gemisinde çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.