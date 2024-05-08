Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğünden "domuz çiftliği" iddialarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı yayın organlarında Kastamonu ilimizde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiğine dair haberler yer almaktadır. İlimizde lisanslı domuz çiftliği bulunmamaktadır ve bu haber tamamen asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

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