Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğünden "domuz çiftliği" iddialarına ilişkin açıklama
Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte lisanslı domuz çiftliği bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte lisanslı domuz çiftliği bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı yayın organlarında Kastamonu ilimizde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiğine dair haberler yer almaktadır. İlimizde lisanslı domuz çiftliği bulunmamaktadır ve bu haber tamamen asılsızdır." ifadesi kullanıldı.
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