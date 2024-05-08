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        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğünden "domuz çiftliği" iddialarına ilişkin açıklama

        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte lisanslı domuz çiftliği bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 21:22 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:22
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        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğünden "domuz çiftliği" iddialarına ilişkin açıklama
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        Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte lisanslı domuz çiftliği bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı yayın organlarında Kastamonu ilimizde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiğine dair haberler yer almaktadır. İlimizde lisanslı domuz çiftliği bulunmamaktadır ve bu haber tamamen asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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