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        Cide'de "Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüş gerçekleştirildi

        Cide Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla "Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:46
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        Cide'de "Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüş gerçekleştirildi
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        Cide Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla "Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

        Atatürk ve Gençlik Parkı'ndan başlayan yürüyüş, sahil boyunca devam etti. Burada katılımcılara günlük yapılması gereken spor hareketleri uygulamalı olarak gösterildi.

        Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, 7'den 70'ine kadar herkesin hareket etmesi gerektiğini söyledi.

        İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok ise önce hasta olmamanın, hasta olmamak için de yürüyüş yapmanın gerekliliğini vurgulamak istediklerini dile getirerek, "Cide'yi bu yürüyüş etkinliğinde seçmemizin sebebi, Kastamonu'nun en uzun sahil şeridinin bulunduğu ilçe olmasıdır. Sağlık için sadece yürüyüş yapmak için bile Cide'ye gelinebilir." dedi.

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