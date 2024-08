Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un yenilenen çehresi vatandaşları memnun etti

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilçe eskisinden daha güzel bir çehreye büründü.

Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Selin ardından başlatılan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. İlçeye, TOKİ tarafından iş yerleri ve konutlar yapıldı, selin tekrarlanmaması için Ezine Çayı'nda çalışma yürütüldü. Selin yok ettiği yeşil alanlar tekrar eski görüntüsüne kavuştu, ilçenin sosyal alanları genişletildi.

Zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Fıçı, şunları anlattı:

"Bizim yaşadığımız şeyler öyle konuşularak aslında anlatılan ya da o ekranlarda göründüğü gibi bir şey değildi. İnanın görünenin ve anlatılanın on kat belki de yirmi kat daha üstü bir şeydi. Gerçekten hani tekrardan o anlar böyle gözümün önüne gelince böyle insan kötü oluyor. Ben eşimle çocuğumu apartmandan çıkarırken su belime geliyordu, öyle çıkarttım. Benim çocuğum üç yaşındaydı. Diyor ki, 'Baba havuza giriyor, denize giriyormuş gibi mi baba' diyordu. Ben gerçekten tam böyle devletin varlığını 12 Ağustos sabahında gördüm. 12 Ağustos sabahında buraları arabalar almadı. Buraya herkes yığıldı. Rize'den, Trabzon'dan Diyarbakır'dan, Muş'tan, her yerden her şey geldi."