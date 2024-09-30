Kastamonu'da sağlıksız ortamda yaşayan 7 kişilik aile yıllar sonra rahat nefes aldı

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yıllardır tek katlı rutubetli evde yaşayan ve buna bağlı sağlık sorunları gelişen bir aile, hayırseverlerin desteğiyle yeni evine kavuştu.

Doğanyurt ilçesine bağlı Gökçe köyünde 44 yaşındaki Murat Özgün'ün eşi Ayşe ve beş çocuğuyla yaşadığı, babasından kalan tek katlı ev, özellikle kışın su alması ve oluşan rutubet nedeniyle yaşanılmaz hale geldi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle evde yaşamak zorunda olan ailede baba Özgün ile yaşları 8, 12, 14 ve 19 arasında değişen 4 çocuğunda astım, bronşit ve KOAH gibi akciğer hastalıkları gelişti.

Murat Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOAH hastası olduğu için iş bulmakta zorlandığını, şehir merkezine yaklaşık 2,5 saat uzaklıktaki köylerinde tarımla uğraşarak geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

- "Bizi o rutubetten o suyun içinden çektiler çıkarttılar"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile gıda dağıtımı için gittikleri köyde ailenin yaşadığı sağlıksız ortamı gören Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği, hayırseverlerin desteğiyle aileye ait tek katlı evinin üst katına yeni bir ev yaptırdı. Aile, bu yıl yeni evlerine taşındı.

Çocuklarını tek odada büyüttüklerini anlatan Özgün, "Allah'a şükür Deniz Feneri Derneğinin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımıyla üst kata çıktık. Bizi o rutubetten, o suyun içinden çektiler çıkarttılar. En azından bir nefes aldık. İlk kışımı bu yıl yaşayacağım." dedi.

Çocuklarını okutmakta da zorlandığını anlatan Özgün, en büyük isteğinin çocuklarının okuması olduğunu kaydetti.

- "22 yıl suyun içerisinde yaşadık"

Ayşe Özgün de yardımseverlere teşekkür ederek, şunları söyledi: