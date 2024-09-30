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        Kastamonu'da sağlıksız ortamda yaşayan 7 kişilik aile yıllar sonra rahat nefes aldı

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yıllardır tek katlı rutubetli evde yaşayan ve buna bağlı sağlık sorunları gelişen bir aile, hayırseverlerin desteğiyle yeni evine kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:36
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        Kastamonu'da sağlıksız ortamda yaşayan 7 kişilik aile yıllar sonra rahat nefes aldı
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yıllardır tek katlı rutubetli evde yaşayan ve buna bağlı sağlık sorunları gelişen bir aile, hayırseverlerin desteğiyle yeni evine kavuştu.

        Doğanyurt ilçesine bağlı Gökçe köyünde 44 yaşındaki Murat Özgün'ün eşi Ayşe ve beş çocuğuyla yaşadığı, babasından kalan tek katlı ev, özellikle kışın su alması ve oluşan rutubet nedeniyle yaşanılmaz hale geldi.

        Maddi imkansızlıklar nedeniyle evde yaşamak zorunda olan ailede baba Özgün ile yaşları 8, 12, 14 ve 19 arasında değişen 4 çocuğunda astım, bronşit ve KOAH gibi akciğer hastalıkları gelişti.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile gıda dağıtımı için gittikleri köyde ailenin yaşadığı sağlıksız ortamı gören Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği, hayırseverlerin desteğiyle aileye ait tek katlı evinin üst katına yeni bir ev yaptırdı. Aile, bu yıl yeni evlerine taşındı.

        - "Bizi o rutubetten o suyun içinden çektiler çıkarttılar"

        Murat Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOAH hastası olduğu için iş bulmakta zorlandığını, şehir merkezine yaklaşık 2,5 saat uzaklıktaki köylerinde tarımla uğraşarak geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

        Çocuklarını tek odada büyüttüklerini anlatan Özgün, "Allah'a şükür Deniz Feneri Derneğinin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımıyla üst kata çıktık. Bizi o rutubetten, o suyun içinden çektiler çıkarttılar. En azından bir nefes aldık. İlk kışımı bu yıl yaşayacağım." dedi.

        Çocuklarını okutmakta da zorlandığını anlatan Özgün, en büyük isteğinin çocuklarının okuması olduğunu kaydetti.

        - "22 yıl suyun içerisinde yaşadık"

        Ayşe Özgün de yardımseverlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

        "22 yıl suyun içerisinde yaşadık. Çocuklarım kışın bir odanın içerisinde duruyorlardı, ayakları ıslanıp hasta olmasınlar diye... Hepsi astım hastası. Nefes darlığı var. Deniz Feneri gelip gördü. O zamandan beri rutubetten çıktık. Bu üst katı yapmamıza yardımcı oldular. Allah razı olsun herkesten. Çocuklarım rahat bir nefes aldı. Yaşamayı öğrendik. Mutfağımın dolabı yok, yaptıramıyoruz. Çatımız su akıtıyor. Kızımın okumasını istiyorum. Tek dileğim okuması, hepsinin bir meslek sahibi olması. Vatana millete hayırlı bir evlat olmasını istiyorum. Çok kişilerin emeği geçti, çocuklarımın da onlar gibi yardımsever insan olmasını istiyorum."

        19 yaşındaki Tuğba Özgün de yaşadıkları şartlar nedeniyle çocukluğunun hastanelerde geçtiğini, okuyup sağlıkçı olmak istediğini belirtti.

        Evin en küçüğü, ilkokul ikinci sınıfa giden astım hastası Caner Özgün de "Burada hasta olmuyorum, ayaklarım da ıslanmıyor, yağmur da girmiyor, burası daha iyi." ifadelerini kullandı.

        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin ise ailenin yaşadığı yeri gördüklerinde çok etkilendiklerini söyledi.

        Bitkin, "Buradaki yaşam kalitesi hastalıklara davetiye çıkarıyordu. Ailemizi üst kata çıkarmaya karar verdik. Bağışçıların desteğiyle evin elektriğinden suyuna, taban seramiğinden ahşap malzemesine kadar tüm malzemeleri Kastamonu'dan köye getirdik. Ev, ustalarımız tarafından bu hale getirildi. Ailemizi su içerisindeki durumdan çıkarttık, üst kata oturttuk. Biraz eksiklerimiz var. İnşallah ileriki süreçte bunlar da tedarik edilecektir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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