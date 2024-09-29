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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli uzun namlulu silahlarla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:40 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:45
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli uzun namlulu silahlarla yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu G.T.P. ve Ö.K'nin araçlarında ve üstlerinde arama yapıldı.

        Yapılan aramada, uzun namlulu tabanca, otomatik av tüfeği, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 4 uyuşturucu hap ile tabanca ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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