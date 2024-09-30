İhsangazi'de Müftülük tarafından öğrencilere yönelik tanışma programı düzenlendi

İhsangazi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programla ilgili açıklama yapan İhsangazi Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz, kahvaltının ardından voleybol maçı yapılarak güzel vakit geçirildiğini belirtti.

İhsangazi Müftülüğü tarafından ilçeye yeni gelen öğrenciler için tanışma programı düzenlendi.

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