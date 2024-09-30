Kastamonu'da şiddetli yağış için önlem

Kastamonu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Vali Meftun Dallı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Dallı başkanlığında, TAMP Afet Çalışma Guruplarının sorumlu kurum idarecilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yarın Kastamonu'nun Cide, İnebolu, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Doğanyurt ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli, iç ve Kuzeydoğusunda ise kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiği hatırlatıldı.

Yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.