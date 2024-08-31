Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen şölenle 82 çocuk sünnet ettirildi.

Tosya Belediyesince iş insanı Rahman Çalıkuşugil'in katkılarıyla düzenlenen toplu sünnet şöleni, Üçolukları Milli Parkı'nda yapıldı.

Şölende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, törende yaptığı konuşmada, gençliğe ve çocuğa yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu söyledi.

Belediye olarak çocuklar için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kavaklıgil, "Her her zaman çocuklarımızın, ailelerimizin yanlarında olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de bu şehrin güzel insanlarına, gençlerine ve çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.