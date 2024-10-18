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        Bozkurt'un yüksek kesimleri beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:16
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        Bozkurt'un yüksek kesimleri beyaza büründü
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        KASTAMONU(AA-Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüksek kesimlerdeki köylere mevsimin ilk karı yağdı.

        Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunun yüksek kesimindeki Yaralıgöz Dağı ve Çiçekyayla köyü ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

        Etkili kar yağışı nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapanması için kara yolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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