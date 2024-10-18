Bozkurt'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunun yüksek kesimindeki Yaralıgöz Dağı ve Çiçekyayla köyü ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

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