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        Kastamonu'da "Turizm Master Plan Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

        Kastamonu Valiliğinde "KUZKA TR82 Bölgesi Turizm Master Plan Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:27
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        Kastamonu'da "Turizm Master Plan Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Kastamonu Valiliğinde "KUZKA TR82 Bölgesi Turizm Master Plan Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri üzerinde ilgili kurum yetkilileri görüş ve önerilerini dile getirdi.

        Şehrin Batı Karadeniz'in yükselen turizm destinasyonları arasında yer aldığına dikkati çeken Dallı, "Tarihi ve kültürel dokusu, barındırdığı doğal güzelliklerle Kastamonu muazzam bir turizm destinasyonu. İlimizin sahip olduğu bu potansiyeli en verimli şekilde kullanarak ülke turizmine katkı sağlamasını amaçlayan bir Turizm Master Planı vücut buluyor. Bölgesel bir perspektif ve ulusal hedeflerimiz ile uyumlu olarak hazırlanan Kastamonu Turizm Master Planı, ilimiz için kapsamlı bir yol haritası sunuyor." dedi.

        Dallı, planın hazırlık sürecine katkılarından dolayı paydaşlara teşekkür ederek, "Bir sonraki aşamada bu ana planla çizilen bütüncül yaklaşım ve öncelikler çerçevesinde, tüm paydaşlarımızla çalışarak destinasyonumuzu geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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