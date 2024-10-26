Kastamonu'da "Turizm Master Plan Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Kastamonu Valiliğinde "KUZKA TR82 Bölgesi Turizm Master Plan Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri üzerinde ilgili kurum yetkilileri görüş ve önerilerini dile getirdi.

Şehrin Batı Karadeniz'in yükselen turizm destinasyonları arasında yer aldığına dikkati çeken Dallı, "Tarihi ve kültürel dokusu, barındırdığı doğal güzelliklerle Kastamonu muazzam bir turizm destinasyonu. İlimizin sahip olduğu bu potansiyeli en verimli şekilde kullanarak ülke turizmine katkı sağlamasını amaçlayan bir Turizm Master Planı vücut buluyor. Bölgesel bir perspektif ve ulusal hedeflerimiz ile uyumlu olarak hazırlanan Kastamonu Turizm Master Planı, ilimiz için kapsamlı bir yol haritası sunuyor." dedi.