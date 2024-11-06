Kastamonu'da sonbaharın renklerine karın beyazı eklendi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sonbaharın renkleriyle birleşti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sonbaharın renkleriyle birleşti.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün sonbahar renkleriyle bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.
Göynük, Ortasökü ve Yaralıgöz mevkilerinde ağaçlarda sonbaharla oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara, kar yağışının ardından beyaz da eklendi.
Sonbahar ve karın oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.
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