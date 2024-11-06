Kastamonu'da sonbaharın renklerine karın beyazı eklendi

Sonbahar ve karın oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Göynük, Ortasökü ve Yaralıgöz mevkilerinde ağaçlarda sonbaharla oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara, kar yağışının ardından beyaz da eklendi.

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