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        Kastamonu'da sonbaharın renklerine karın beyazı eklendi

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sonbaharın renkleriyle birleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:05
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        Kastamonu'da sonbaharın renklerine karın beyazı eklendi
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sonbaharın renkleriyle birleşti.

        İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün sonbahar renkleriyle bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

        Göynük, Ortasökü ve Yaralıgöz mevkilerinde ağaçlarda sonbaharla oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara, kar yağışının ardından beyaz da eklendi.

        Sonbahar ve karın oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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