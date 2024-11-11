Kastamonu'nun ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan sedir, ceviz, iğde, ıhlamur, ladin fidanlarının dikildiği programa Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukcu, kurum müdürleri, maden firmasının personeli ile vatandaşlar katıldı.

Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü önderliğinde her sene ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, 200 fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İzzet Aksalur Şehir Stadyumu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve Çatalzeytin ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

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