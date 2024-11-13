Huzurevinde evlenen çift "ikinci bahar"larına adım attı

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da huzurevinde tanışan 83 yaşındaki Hatice Yumrukçal ile 75 yaşındaki Ali Çömez, törenle dünyaevine girdi.

Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi'nde 3 ay önce tanışan Yumrukçal ve Çömez, evlenme kararı aldı.

Kararlarını huzurevi yönetimine bildiren Yumrukçal ve Çömez için nikah töreni düzenlendi.

Ali Çömez ile çok iyi anlaştıklarını vurgulayan Yumrukçal, "Ben biraz ayağımdan rahatsızdım. Ali, benim her şeyimi alıyordu. En sonunda bana evlilik teklif etti, ben de kabul ettim. 'Bir kutu çikolata yaptır, git müdüre hanımdan iste beni' dedim. O da gitti istedi." ifadelerini kullandı.

Yumrukçal, çok güzel bir düğünleri olduğunu dile getirerek "Çok mutluyum. Belki kimsenin düğünü bu şekilde olmamıştır. Allah herkesten razı olsun. Bundan sonra da burada kalmaya devam edeceğiz." dedi.