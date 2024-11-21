Özel gereksinimli çocuklar "Sevgiyle el ele" yastıkları ile mutlu edilecek

Kastamonu'da özel gereksinimli birey anneleri tarafından yapılan, "Sevgiyle el ele" yastıkları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yine özel gereksinimli çocuklara hediye edilecek.

Kastamonu'da özel gereksinimli çocuk annesi Şerife Şentürk, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen "Mutlu Kafe"de çocukları mutlu edecek faaliyetler yapmaya karar verdi.

Dernek başkanı Huriye Boyraz ile görüşerek desteğini alan Şentürk, özel gereksinimli birey anneleriyle atölye oluşturdu. Özel gereksinimli çocuklarıyla Mutlu Kafe'ye gelen anneler, dikiş makinelerinin başına geçerek kalp şeklinde üzerinde, "Sevgiyle el ele" yazan yastıklar yapmaya başladı. Hazırlanan yastıklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde il merkezinde düzenlenecek programa ilçelerden gelen özel gereksinimli bireylere hediye edilecek.

- 120 "sevgiyle el ele" yastığı yapılması hedefleniyor Huriye Boyraz, AA muhabirine, Şerife Şentürk'ün kendisine bahsettiği projeden mutlu olduğunu söyledi. Bu kapsamda çalışmalarına birkaç gün önce başladıklarını belirten Boyraz, "Mutlu Kafe'mizin bir köşesini dikiş makineleriyle atölyeye dönüştürdük. 15 özel birey annemiz ve çocukları ile devam ediyoruz. Özel birey annelerimiz akşam saatlerinde Mutlu Kafe'ye gelerek çalışmalarını yapıyor. Burayı sahiplenmeleri de bizi çok mutlu ediyor. Özel bireylerimiz de daha önce dikiş eğitimi aldıkları için bu sürece dahil olarak bize destek veriyor." dedi.

Yastıklarla özel gereksinimli bireyleri mutlu etmeyi hedeflediklerini dile getiren Boyraz, "Sevgiyle el ele yastıklarımızı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kastamonu merkeze ilçelerden gelen özel bireylerimize hediye edeceğiz. 120 yastık yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Şerife Şentürk ise özel gereksinimli çocukları ve annelerini daha aktif hale getirmek istediğini anlatarak, "Çocuklarımız neden daha çok tanınmasın, burada bir atölye olsun, kadınlarımız bir arada olsun istedim. Amacımız sevgiyle el ele mesajını verebilmekti." ifadesini kullandı.