Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Özel gereksinimli çocuklar "Sevgiyle el ele" yastıkları ile mutlu edilecek

        Kastamonu'da özel gereksinimli birey anneleri tarafından yapılan, "Sevgiyle el ele" yastıkları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yine özel gereksinimli çocuklara hediye edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel gereksinimli çocuklar "Sevgiyle el ele" yastıkları ile mutlu edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da özel gereksinimli birey anneleri tarafından yapılan, "Sevgiyle el ele" yastıkları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yine özel gereksinimli çocuklara hediye edilecek.

        Kastamonu'da özel gereksinimli çocuk annesi Şerife Şentürk, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen "Mutlu Kafe"de çocukları mutlu edecek faaliyetler yapmaya karar verdi.

        Dernek başkanı Huriye Boyraz ile görüşerek desteğini alan Şentürk, özel gereksinimli birey anneleriyle atölye oluşturdu.

        Özel gereksinimli çocuklarıyla Mutlu Kafe'ye gelen anneler, dikiş makinelerinin başına geçerek kalp şeklinde üzerinde, "Sevgiyle el ele" yazan yastıklar yapmaya başladı.

        Hazırlanan yastıklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde il merkezinde düzenlenecek programa ilçelerden gelen özel gereksinimli bireylere hediye edilecek.

        - 120 "sevgiyle el ele" yastığı yapılması hedefleniyor

        Huriye Boyraz, AA muhabirine, Şerife Şentürk'ün kendisine bahsettiği projeden mutlu olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda çalışmalarına birkaç gün önce başladıklarını belirten Boyraz, "Mutlu Kafe'mizin bir köşesini dikiş makineleriyle atölyeye dönüştürdük. 15 özel birey annemiz ve çocukları ile devam ediyoruz. Özel birey annelerimiz akşam saatlerinde Mutlu Kafe'ye gelerek çalışmalarını yapıyor. Burayı sahiplenmeleri de bizi çok mutlu ediyor. Özel bireylerimiz de daha önce dikiş eğitimi aldıkları için bu sürece dahil olarak bize destek veriyor." dedi.

        Yastıklarla özel gereksinimli bireyleri mutlu etmeyi hedeflediklerini dile getiren Boyraz, "Sevgiyle el ele yastıklarımızı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kastamonu merkeze ilçelerden gelen özel bireylerimize hediye edeceğiz. 120 yastık yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Şerife Şentürk ise özel gereksinimli çocukları ve annelerini daha aktif hale getirmek istediğini anlatarak, "Çocuklarımız neden daha çok tanınmasın, burada bir atölye olsun, kadınlarımız bir arada olsun istedim. Amacımız sevgiyle el ele mesajını verebilmekti." ifadesini kullandı.

        Çalışmalarını ilerletmeyi istediklerini vurgulayan Şentürk, "Burada herkes gönüllü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çocuklarımızın kalbine dokunabilmek için bu küçük kalp şeklinde yastıkları seçtik. Umarım yüzlerini güldürebiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da özel bireylerin istihdamına katkı sağlayacak olan projenin açı...
        Kastamonu'da özel bireylerin istihdamına katkı sağlayacak olan projenin açı...
        AK Parti Ağlı İlçe Başkanlığına yeniden Ersoy seçildi
        AK Parti Ağlı İlçe Başkanlığına yeniden Ersoy seçildi
        140 bin dekar araziyi suyla buluşturacak Obrucak Barajı sulama inşaatı sürü...
        140 bin dekar araziyi suyla buluşturacak Obrucak Barajı sulama inşaatı sürü...
        Kastamonu'daki taksici cinayeti davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
        Kastamonu'daki taksici cinayeti davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
        Kastamonu'da Nail Tan Sempozyumu düzenlendi
        Kastamonu'da Nail Tan Sempozyumu düzenlendi
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yanan hafif ticari araç kullanılamaz ha...
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yanan hafif ticari araç kullanılamaz ha...