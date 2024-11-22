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        Kastamonu'da 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da 40 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:07
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        Kastamonu'da 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da 40 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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