Tosya'da Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları yapıldı

Ödül törenine Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin, Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Derya Demirci, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile vatandaşlar katıldı.

Tosya Belediyesi de katılımcılara etli pilav ikram etti.

Yarıya 10 ilden sporcuların katıldığını belirten Çalışkan, "Zeminimiz, parkurumuz çok güzel. Çocuklarımız da memnun kaldı. Kimse sakatlanmadan yarışmamızı tamamladık. Ankara'da Türkiye şampiyonası olacak. Buradaki derece yapan sporcularımız 17 Aralık'ta Ankara’da başarı sağlamaya çalışacak." dedi.

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