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        Kastamonu'da sis etkili oluyor

        Kastamonu'da, İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:17
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        Kastamonu'da sis etkili oluyor
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        Kastamonu'da, İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.

        Bölgede etkili olan sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı ve Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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