Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kastamonu Haberleri

        Vakıflardan ramazan boyunca "en özel" iftar

        ÖZGÜR ALANTOR/ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde ramazan boyunca özel bireyler iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenleniyor.

        Kastamonu'da da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bu yıl Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin Merkez Spor Salonu'nda işlettiği 150 kişilik "Mutlu Kafe"de özel bireyler ve ailelerine yönelik iftar programı hazırlandı.

        Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü araçları ile kent merkezi ve ilçelerden getirilen özel bireyler ile aileleri, ramazan ayı boyunca yemeklerini alıp dua ederek hep birlikte orucunu açtı.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, ramazanın ruhunu mümkün olduğu kadar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Birlik beraberliğin önemine değinen Alper, "Paylaşmanın, dayanışmanın ve vakıf bilincinin ruhuna uygun şekilde ramazan ayının manevi atmosferini burada daha güzel yaşıyoruz. Özel Bireyler Derneğimizle birlikte her gün 150 kişiye iftar yemeği hazırlıyoruz." dedi.

        İftarların hem aileler hem de özel bireyleri çok mutlu ettiğini anlatan Alper, "Beraber yaptığımız iftarlarda onların gözlerinde, onların ruhunda yaşanılan mutluluğa bizler de yakından şahit oluyoruz. Bu da iyiliğin, merhametin ve paylaşmanın oluşturduğu vakıf ruhunu en iyi temsil eden şey olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        - "Bu bizim hayal ettiğimizin ötesinde bir şey"

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise yapılanların kıymet biçilemez olduğunu söyledi.

        Çok mutlu olduklarını anlatan Boyraz, şunları dile getirdi:

        "Bu bizim hayal ettiğimizin ötesinde bir şey. Çünkü bizim çocuklarımızla başka bir yerde iftar açma şansımız yok. Hem normal bireylerle kaynaşmalarını sağlıyoruz hem de farkındalığı artırıyoruz. Özellikle gönüllülerimizle birlikte bu iftarlarımız bizler için çok kıymetli. Özel bireylerimizi yeri geliyor köyünden yeri geliyor evlerinden alıyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar, dertleşiyorlar."

        Yemek dağıtımında gönüllülerin görev aldığına işaret eden Boyraz, "Hayırseverlerimize, vakıf geleneğini yaşatan Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Benim yavrularımın başka bir mekanda yemek yemesi zor. Bazen bakışlar etkiliyor, bazen onlar kendileri rahat edemiyor, aileleri rahat edemiyor. Ama kendi memleketlerinde, kendi mekanlarında, Mutlu Kafe'lerinde gerçekten çok mutlular." ifadelerini kullandı.

        - "Çok güzel geçti ramazanımız"

        İftara katılanlardan özel gereksinimli birey annesi Semra Kırışoğlu da sık sık gelmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Servisle alıyorlar. Burada iftarımızı ettikten sonra tekrar güzergah üzerinden hepimizi de evlerimize bırakıyorlar. Bize de değişiklik oluyor. Hem arkadaşlarımızı görmüş oluyoruz. Benim kızım zaten gezmeyi, arkadaşları, ortamı çok seviyor. Elimizden geldiği kadar gelmeye çalıştık. Allah hepsinden de sebep olanlardan da sonsuz razı olsun. Biz memnun olduk, onlar da razı olsun. Çok güzel geçti ramazanımız yani. Anlatılmaz yaşanır diyeyim."

        Barış Gümüş ise iftarda yemek dağıtımında ailesiyle gönüllü olarak görev aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Her mesai bitiminde inanılmaz bir hevesle ben buraya gelmek için can atıyorum. Gerçekten bu işi severek yapıyorum. Her mesai bitiminde buraya büyük bir hevesle geliyorum. Buradaki özel bireylerimize, dışarıdan iftar yapmak için gelen insanlara hizmet etmek gerçekten inanılmaz, benim için bir mutluluk oluyor. O yüzden bir sonraki günü, bir önceki günden daha çok hevesle bekliyorum. Ramazanın başından beri çok büyük bir zevkle gelip burada bu işi yapmakla kendimi inanılmaz mutlu hissediyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Benzer Haberler

        Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak...
        Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak...
        Kastamonu Üniversitesi, sosyal sorumluluk projelerinde ilk 10'da
        Kastamonu Üniversitesi, sosyal sorumluluk projelerinde ilk 10'da
        Küre'de köy sakinleri iftarda buluştu
        Küre'de köy sakinleri iftarda buluştu
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 ilde 5 bin kişiye salep ikram etti
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 ilde 5 bin kişiye salep ikram etti
        Üniversite öğrencileri oruçlarını köyde kurulan iftar sofrasında açtı
        Üniversite öğrencileri oruçlarını köyde kurulan iftar sofrasında açtı
        Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camiye akın etti
        Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camiye akın etti