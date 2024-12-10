Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Resim yarışmasında Türkiye ikincisi olan Güneş Kuruoğlu, Vali Dallı'yı ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı Resim Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Güneş Kuruoğlu'nu makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Resim yarışmasında Türkiye ikincisi olan Güneş Kuruoğlu, Vali Dallı'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı Resim Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Güneş Kuruoğlu'nu makamında kabul etti.

        Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ülke genelinde ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında ikinci olan Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu öğrencisi Güneş Kuruoğlu'nu tebrik eden Dallı, ziyaretin anısına öğrenciye hediye takdim etti.

        Dallı, ziyarette yaptığı konuşmada, Güneş'in elde ettiği başarının büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

        Güneş'e başarılarıyla hem ailesini hem de Kastamonu'yu gururlandırmaya devam edeceğine inandıklarını anlatan Dallı, "Türkiye genelinde düzenlenen bir yarışmada ilimizi başarıyla temsil eden sevgili öğrencimiz Güneş, hepimizin gururu oldu. İnşallah, eğitim öğretim yılları boyunca imza atacağı nice güzel eserlerle de Kastamonu'muza büyük sevinçler yaşatacak. Güneş’in başarısından dolayı değerli ailesini ve kıymetli öğretmenlerimizi de ayrıca kutluyorum. Allah yolunu açık etsin." dedi.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Güneş'in öğretmenleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 105. yılında
        Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 105. yılında
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı
        Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
        Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
        Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kastamonu'da ağaçlara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da ağaçlara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kastamonu'da binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi