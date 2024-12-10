Resim yarışmasında Türkiye ikincisi olan Güneş Kuruoğlu, Vali Dallı'yı ziyaret etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı Resim Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Güneş Kuruoğlu'nu makamında kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ülke genelinde ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında ikinci olan Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu öğrencisi Güneş Kuruoğlu'nu tebrik eden Dallı, ziyaretin anısına öğrenciye hediye takdim etti.

Dallı, ziyarette yaptığı konuşmada, Güneş'in elde ettiği başarının büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Güneş'e başarılarıyla hem ailesini hem de Kastamonu'yu gururlandırmaya devam edeceğine inandıklarını anlatan Dallı, "Türkiye genelinde düzenlenen bir yarışmada ilimizi başarıyla temsil eden sevgili öğrencimiz Güneş, hepimizin gururu oldu. İnşallah, eğitim öğretim yılları boyunca imza atacağı nice güzel eserlerle de Kastamonu'muza büyük sevinçler yaşatacak. Güneş’in başarısından dolayı değerli ailesini ve kıymetli öğretmenlerimizi de ayrıca kutluyorum. Allah yolunu açık etsin." dedi.